«По пути колонна распалась на несколько частей»: около 200 байкеров проехали по Первой продольной Волгограда

Волгоградские байкеры открыли сезон, прокатившись от ТРЦ «Акварель» до парковки стадиона «Волгоград Арена».

Из-за действующего в регионе антитеррористического режима согласовать мероприятие официально у его организаторов не получилось. Не отменяя долгожданной встречи, «застоявшиеся» за зиму мотоциклисты двигались по Первой продольной магистрали с соблюдением всех правил дорожного движения — скорость в «голове» колонны, по их словам, не превышала 50 км/ч.

— Мы останавливались на светофорах, поэтому в процессе движения колонна разбилась на несколько частей, — рассказывают организаторы первого, приветственного, проката. — Никаких происшествий в пути, к счастью, не было. Спокойно доехали, сфотографировались на финальной точке и отправились дальше.

Пускай и не общим строем, по центру города проехали около 200 байкеров. Влюбленные в мотоциклы горожане рассказали, что за зиму успели соскучиться не только по своей технике, но и по дружной компании единомышленников.

— Люди традиционно стремятся побывать на открытии сезона, потому что им важно не просто повидаться и поздороваться с приятелями, но и почувствовать свою принадлежность к большой команде, — заключают волгоградцы.

С приходом тепла весенний сезон открыли и волгоградские мотоспасатели. Об их рабочих буднях и любви к мотоциклам корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото мотоклуба BLACKSMITHS MC Volgograd/ Vk.com.