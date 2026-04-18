Чебоксарская фабрика дверей откроет первый магазин в Узбекистане

Ранее предприятие представило продукцию на международной выставке MosBuild 2026.

Источник: Национальные проекты России

«Чебоксарская фабрика дверей плюс» договорилась об открытии фирменного магазина на территории Узбекистана, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Таков итог переговоров с первым заместителем руководителя департамента инвестиций, промышленности и торговли Кашкадарьинской области Республики Узбекистан Улугбеком Жураевым, посетившим предприятие. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а зарубежному партнеру продемонстрировали полный цикл производства. Ранее фабрика успешно представила свою продукцию на международной выставке MosBuild 2026 в Москве.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.