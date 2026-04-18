Школа искусств в поселке Каменномостском в Адыгее получила инструменты

Для детей приобрели рояль и пианино.

Детская школа искусств поселка Каменномостского в Республике Адыгее получила новые музыкальные инструменты, сообщили в региональном проектном офисе. Обновление инструментального фонда проведено в ходе реализации национального проекта «Семья».

В школу приобрели рояль и пианино. Ранее здание школы искусств было капитально отремонтировано. Учреждение ведет свою деятельность с 1976 года. В настоящее время в школе обучаются около 200 детей в возрасте от 5 до 18 лет из поселка Каменномостского и соседних населенных пунктов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.