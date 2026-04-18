Девять объектов культурного наследия Таганрога получили федеральный статус

Их включили в Единый государственный реестр памятников истории и культуры России.

Как говорится в постановлении Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, девять объектов ОКН Таганрога включили в Единый государственный реестр памятников истории и культуры России.

Уточняется, что здания получили федеральный статус защиты, многим из них более ста лет. В перечень вошли жилые дома влиятельных местных купцов и предпринимателей XIX-XX веков. В частности, дома Кафери, Мошети (сейчас здесь находится центр соцобслуживания инвалидов), Перестиани, Ножникова и другие.

Напомним, в 2025 году в программу восстановления попали около 30 ОКН Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Аксая и Азова.