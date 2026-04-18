В Нижнем Новгороде открылся всероссийский экологический симпозиум

С научными докладами выступят 30 ученых.

Первый всероссийский симпозиум «Экология: фундаментальные основы и взгляд в будущее» открылся в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Такая просветительская деятельность соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На симпозиуме обсудят экологическое состояние водоемов, загрязнение атмосферного воздуха, расселение чужеродных видов и работу особо охраняемых природных территорий. В работе симпозиума принимают участие более 70 специалистов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Йошкар-Олы и Ярославской области. С научными докладами выступят 30 ученых. Свои исследования представят также молодые специалисты.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

