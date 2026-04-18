Глава ГАИ сказал какие штрафы вырастут в три раза для белорусских водителей

В Беларуси увеличатся некоторые штрафы по линии ГАИ. Подробнее начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал в Национальном пресс-центре Беларуси.
Глава ГАИ обратил внимание на то, что в Беларуси вступают в силу изменения по ряду дорожных нарушений. Так, повышается ответственность за управление автомобилем с неисправностями или нарушением требований к колесам и шинам.
Ротченков пояснил, что самыми частыми нарушениями в это плане являются изношенная резина летом и отсутствие зимних шин в осенне-зимний сезон. Штраф за такие нарушения в Беларуси составит от одной до трех базовых величин (от 45 до 135 белорусских рублей в апреле 2026-го).