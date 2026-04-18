Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ГАИ сказал какие штрафы вырастут в три раза для белорусских водителей

Белорусов предупредили об увеличении некоторых штрафов по линии ГАИ в три раза.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси увеличатся некоторые штрафы по линии ГАИ. Подробнее начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал в Национальном пресс-центре Беларуси.

Глава ГАИ обратил внимание на то, что в Беларуси вступают в силу изменения по ряду дорожных нарушений. Так, повышается ответственность за управление автомобилем с неисправностями или нарушением требований к колесам и шинам.

Ротченков пояснил, что самыми частыми нарушениями в это плане являются изношенная резина летом и отсутствие зимних шин в осенне-зимний сезон. Штраф за такие нарушения в Беларуси составит от одной до трех базовых величин (от 45 до 135 белорусских рублей в апреле 2026-го).