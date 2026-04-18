Зеленский сообщил о пяти погибших при стрельбе в Киеве

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко написал, что стрельбу устроил 58-летний мужчина. Он открыл огонь, предварительно, из автоматического оружия, убил пять человек, а потом забаррикадировался в супермаркете, где взял заложников. Мужчину убили при задержании. Одновременно со стрельбой в квартире, где был зарегистрирован нападавший, произошел пожар. По словам Кравченко, перестрелку устроил уроженец Москвы.