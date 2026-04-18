Зеленский сообщил о пяти погибших при стрельбе в Киеве

После убийства пяти человек стрелок забаррикадировался в супермаркете и взял заложников, сообщил генпрокурор Украины. Пострадали 15 человек. Преступника убили при задержании. «Страна» сообщила, что он — бывший военный.

Источник: РБК

Пять человек погибли в результате стрельбы в Киеве, десять пострадали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Четверо заложников спасены. Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что число пострадавших выросло до 15.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко написал, что стрельбу устроил 58-летний мужчина. Он открыл огонь, предварительно, из автоматического оружия, убил пять человек, а потом забаррикадировался в супермаркете, где взял заложников. Мужчину убили при задержании. Одновременно со стрельбой в квартире, где был зарегистрирован нападавший, произошел пожар. По словам Кравченко, перестрелку устроил уроженец Москвы.

«Страна» сообщила, что в 2023 году стрелок избил человека. За это его привлекли к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях. В 2024-м дело было закрыто по договоренности сторон. По данным издания, мужчина был бывшим военным и получал военную пенсию.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.