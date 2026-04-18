97 участков и 13 мостов остаются затопленными в Нижегородской области

За минувшие сутки паводковая обстановка изменилась разнонаправленно. В Арзамасе, Сеченовском и Бутурлинском округах вода отступила: там освободились пять приусадебных территорий и один отрезок автодороги. Однако в Павловском округе стихия взяла новую переправу: под водой оказался низководный мост между населенными пунктами Старое Щербинино и Новое Щербинино.