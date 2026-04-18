97 участков и 13 мостов остаются затопленными в Нижегородской области

В Нижегородской области по состоянию на 17 апреля под водой остаются 97 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
За минувшие сутки паводковая обстановка изменилась разнонаправленно. В Арзамасе, Сеченовском и Бутурлинском округах вода отступила: там освободились пять приусадебных территорий и один отрезок автодороги. Однако в Павловском округе стихия взяла новую переправу: под водой оказался низководный мост между населенными пунктами Старое Щербинино и Новое Щербинино.
Всего паводок сохраняется в 14 муниципалитетах области. Жертв и пострадавших среди населения нет, эвакуация жителей не требуется. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг обстановки.
Ранее мы писали о том, что сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 18 апреля. В МЧС отметили, что из-за обильных осадков повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.