Трамп подписал указ о препаратах для лечения психических расстройств

Как 28 февраля сообщил глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший, американские власти работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих. С его точки зрения, военные, пострадавшие в ходе службы, не должны покидать Штаты ради психоделической терапии.