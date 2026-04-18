Центр культурных инициатив в подмосковной Кашире обновят к осени

Центр культурных инициатив в Кашире отремонтируют к 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области. Работы проводятся в том числе при поддержке нацпроекта «Семья».
В здании 1957 года постройки площадью 809 квадратных метров обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Для учреждения закупят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Строительная готовность здания на Стрелецкой улице превысила 40%. На базе центра работают творческие коллективы, кружки и студии для детей и взрослых по различным направлениям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.