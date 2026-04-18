В Подмосковье проложат новый национальный турмаршрут

Он свяжет центральные регионы страны с Русским Севером.

Новый национальный туристический маршрут «Великий русский северный путь» пройдет по объектам истории и культуры Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Он создается в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Паломнический и этнографический маршрут свяжет центральные регионы страны с Русским Севером, ознакомит туристов с деревянным зодчеством, природой и духовным наследием России. Путь следования связывает 12 субъектов РФ и 15 епархий.

Часть маршрута по Подмосковью состоит из двух треков. Первый проходит по Сергиево-Посадской епархии, включая Радонежское подворье, Хотьков монастырь, музей-заповедник «Абрамцево» и Троице-Сергиеву лавру. Второй трек следует по Одинцовской епархии, в которую входят Волоколамский кремль, Иосифо-Волоцкий, Спасо-Бородинский, Саввино-Сторожевский и Ново-Иерусалимский монастыри.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.