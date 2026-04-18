Умерла актриса Натали Бай, сыгравшая в фильме с Ди Каприо

Натали Бай была одной из самых известных актрис французского кино и лауреатом четырёх премий «Сезар». В том числе она дважды получала награду за лучшую женскую роль — в 1983 и 2006 годах. За свою карьеру артистка работала с такими режиссёрами, как Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Стивен Спилберг. Широкой аудитории она также известна по роли в фильме «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо.