Калининградские ученые запустят космические спутники для наблюдения за Солнцем

Три университетских спутника (два от МГУ имени Ломоносова и один от БФУ имени Канта) отправятся в космос в 2027 году для наблюдения на Солнцем — аппараты будут искать солнечные вспышки. Как рассказали в пресс-службе БФУ, университеты выбрали формат сверхмалых искусственных спутников Земли. Габариты такого малыша всего 10×10×30 см, масса 1,33 кг.
«Работа трех аппаратов позволяет определить источник сигнала с помощью метода триангуляции, а также его координаты, поможет прояснить природу вспышек. Спутники будут исследовать гамма-всплески, транзиентные гамма-явления и солнечные вспышки», — говорится в сообщении.
Три спутника запустят одновременно, они равномерно распределятся по орбите Земли.
В проект МГУ и БФУ вовлечены не только профессиональные ученые, но и студенты и школьники, интересующиеся астрономией. Они будут помогать ученым обрабатывать сигналы, полученные со спутников.