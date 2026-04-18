Калининградские ученые запустят космические спутники для наблюдения за Солнцем

Три университетских спутника (два от МГУ имени Ломоносова и один от БФУ имени Канта) отправятся в космос в 2027 году для наблюдения на Солнцем — аппараты будут искать солнечные вспышки. Как рассказали в пресс-службе БФУ, университеты выбрали формат сверхмалых искусственных спутников Земли. Габариты такого малыша всего 10×10×30 см, масса 1,33 кг.