Ленобласть примет соревнования по армрестлингу среди ветеранов СВО

Всероссийские соревнования по армрестлингу с участием ветеранов специальной военной операции пройдут в Ленинградской области летом. Подобные мероприятия проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.
В этом году соревнования планируют провести с 3 по 6 июля. Принимать спортсменов будут в гатчинском ФОК «Арена». В прошлом году область уже организовывала всероссийские соревнования по пара-армрестлингу «Кубок Отечества» с участием спортсменов из 31 субъекта. В этом году совместно с фондом «Защитники Отечества» и федерацией армрестлинга региона планируется вновь провести «Кубок Отечества», а также межрегиональное мероприятие среди участников СВО — «Кубок Защитников Отечества».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.