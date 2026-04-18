Ленобласть примет соревнования по армрестлингу среди ветеранов СВО

В этом году соревнования планируют провести с 3 по 6 июля. Принимать спортсменов будут в гатчинском ФОК «Арена». В прошлом году область уже организовывала всероссийские соревнования по пара-армрестлингу «Кубок Отечества» с участием спортсменов из 31 субъекта. В этом году совместно с фондом «Защитники Отечества» и федерацией армрестлинга региона планируется вновь провести «Кубок Отечества», а также межрегиональное мероприятие среди участников СВО — «Кубок Защитников Отечества».