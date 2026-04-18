В Пензе состоялась лаборатория «Библиотека — территория творчества»

Межрегиональная лаборатория «Библиотека — территория творчества» прошла 15−16 апреля в Пензе в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.
Профессиональное мероприятие собрало более 200 библиотечных специалистов из 51 региона России и Белоруссии. Почетным спикером выступила главный методист научно-методического отдела Российской государственной детской библиотеки Людмила Герасименко, представившая результаты исследования потребностей муниципальных библиотек.
Специалисты из Кемерова, Иванова, Астрахани, Набережных Челнов и других городов поделились опытом реализации проектов патриотического воспитания детей и продвижения чтения среди подростков. Состоялись также онлайн-выступления коллег из Ивановской, Самарской и Владимирской областных детских библиотек.
