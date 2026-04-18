Детская школа искусств в поселке Тумботино получит господдержку на капремонт

Школа прошла региональный отбор проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Детская школа искусств рабочего поселка Тумботино получит государственную поддержку на капитальный ремонт, об этом сообщается в канале администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в национальном мессенджере Max.

Школа прошла региональный отбор федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2027 год.

«Планируется большой комплекс работ: замена кровли и ее перекрытий, входных групп и отмостки, всех окон, усиление цоколя, утепление фасада, решение проблем с кладкой и обновление внешнего облика здания», — отмечается в сообщении.