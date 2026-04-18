Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала, как благоустроят набережную Преголи вдоль улицы Гюго

Территорию хотят привести в порядок в 2027 году.

В 2027 году в Калининграде хотят благоустроить всю набережную Преголи вдоль улицы Гюго. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

Сейчас подрядчик приводит в порядок территорию возле памятников пионерам рыбопромыслового флота и Николаю Чудотворцу. Здесь должны уложить новое покрытие из тротуарной плитки, брусчатки и декоративного щебня. Специалисты обустроят лестницы и пандусы, проведут озеленение, установят скамейки и оборудуют архитектурную подсветку на памятниках.

Как отметила Дятлова, на эти работы выделили около 25 миллионов рублей. В дальнейшем планируется отремонтировать всю набережную вдоль улицы Гюго до Философского моста.

На первом этапе мы уже ведём работы и завершим их в мае. А также вскоре начнём проектирование второго этапа — от нового моста до памятников. К концу года подготовим документы, а в 2027 году приступим к работам, — пояснила Дятлова.

Набережная вдоль улицы Гюго существенно расширится. Для этого уберут часть парковки, которая расположена на муниципальной земле. Транспорт можно будет оставлять только на участке рядом с гостиницей.

Вдоль Преголи обустроят прогулочную зону с местами для отдыха и озеленением. Рядом проложат велодорожку. «Этот участок набережной должен работать для людей. И мы вернём его городу», — сказала Дятлова.

Ранее власти уже объявляли аукцион на подготовку проекта благоустройства набережной от Философского моста до памятника Ветеранам океанического лова. Однако на торги никто не заявился.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше