Дятлова рассказала, как благоустроят набережную Преголи вдоль улицы Гюго

В 2027 году в Калининграде хотят благоустроить всю набережную Преголи вдоль улицы Гюго. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
Сейчас подрядчик приводит в порядок территорию возле памятников пионерам рыбопромыслового флота и Николаю Чудотворцу. Здесь должны уложить новое покрытие из тротуарной плитки, брусчатки и декоративного щебня. Специалисты обустроят лестницы и пандусы, проведут озеленение, установят скамейки и оборудуют архитектурную подсветку на памятниках.
Как отметила Дятлова, на эти работы выделили около 25 миллионов рублей. В дальнейшем планируется отремонтировать всю набережную вдоль улицы Гюго до Философского моста.
На первом этапе мы уже ведём работы и завершим их в мае. А также вскоре начнём проектирование второго этапа — от нового моста до памятников. К концу года подготовим документы, а в 2027 году приступим к работам, — пояснила Дятлова.
Набережная вдоль улицы Гюго существенно расширится. Для этого уберут часть парковки, которая расположена на муниципальной земле. Транспорт можно будет оставлять только на участке рядом с гостиницей.
Вдоль Преголи обустроят прогулочную зону с местами для отдыха и озеленением. Рядом проложат велодорожку. «Этот участок набережной должен работать для людей. И мы вернём его городу», — сказала Дятлова.
Ранее власти уже объявляли аукцион на подготовку проекта благоустройства набережной от Философского моста до памятника Ветеранам океанического лова. Однако на торги никто не заявился.