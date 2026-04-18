Турнир «Весенние колибри» в подмосковных Химках собрал 470 гимнасток

Открытый турнир Московской области по художественной гимнастике «Весенние колибри» прошел 15 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. Соревнования провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Турнир собрал 470 гимнасток из 27 муниципалитетов, в том числе 75 спортсменок из Химок. В личном зачете выступили 350 участниц, еще 120 гимнасток соревновались в командных состязаниях.
Химкинские спортсменки показали наилучшие результаты. Команда «Малибу» завоевала золото, команда «Баунти» — серебро. В личном зачете среди гимнасток 2011 года рождения уверенную победу одержала Ева Колганова. Среди самых юных участниц (2019 года рождения) первой стала Виктория Кочеткова. Почетные гости турнира — заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма, депутат Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов — вручили награды победителям и поблагодарили юных спортсменок и их тренеров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.