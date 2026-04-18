Французского князя Дмитрия Шаховского похоронили на кладбище в Петербурге

Князь родился во Франции, но посвятил себя объединению русских людей.

Источник: mpgu.su

В Петербурге похоронили князя Дмитрия Шаховского — профессора, доктора историко-филологических наук и общественного деятеля. Его похоронили рядом с могилами известных предков на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. На церемонии прощания губернатор Александр Беглов возложил венок.

— Ушел из жизни князь Дмитрий Михайлович Шаховской — преданный патриот Отечества, человек, который своим происхождением и служением связывал все века российской истории, — рассказал на церемонии прощания Беглов. Губернатор выразил соболезнования семье князя и отметил его как истинного патриота. Шаховской посвятил себя объединению русских людей, оказавшихся за границей, и возвращению в Россию документального наследия эмигрантов.

Дмитрий Шаховской родился во Франции в семье эмигрантов, но всю жизнь был предан России. В 2005 году он получил российское гражданство. За свои заслуги его наградили высокими государственными наградами.

В 2019 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично наградил князя нагрудным знаком за вклад в международное сотрудничество. Шаховской окончил Сорбонну, преподавал в европейских университетах и написал множество трудов по истории дворянства и церкви.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше