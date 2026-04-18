В городе Чердынь в Прикамье обновили Комсомольский сквер и Троицкий холм

На территории обустроены пять функциональных зон.

Благоустройство Комсомольского сквера и Троицкого холма завершилось в городе Чердынь Пермского края, сообщили в администрации городского округа. Работы велись по проекту, победившему во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На территории обустроены пять функциональных зон: павильон-чайная, площадка для массовых мероприятий, детская игровая площадка, зона тихого отдыха и входная зона. Все пространства объединены прогулочным променадом. Также обустроены смотровые площадки с видом на Полюдов камень. Идея благоустройства воплотила образ слияния рек Камы, Вишеры и Колвы, и это делает сквер уникальным объектом для знакомства с Чердынским междуречьем.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.