«Они не стали нытиками»: волгоградский психолог рассказала о причинах массовых тревожных расстройств у подростков

— Цифры выросли не только потому, что дети стали хуже себя чувствовать, но и потому что мы, взрослые, стали это замечать и правильно называть. Если раньше можно было сказать «он просто ленивый и нервный», то сейчас мы понимаем, что за этими характеристиками могут стоять нарушения работы организма. То, что сегодня назовут тревожным расстройством, двадцать лет назад часто именовали «вегето-сосудистой дистонией», «нервным тиком» или просто плохим характером. Современные родители видят проблему и идут к специалисту, а не ругают ребёнка, создавая еще большее давление. Это огромное достижение экспертов в области психического здоровья. Обратная сторона медали заключается в самодиагностике. Часто подросток самостоятельно читает про тревогу в соцсетях и говорит родителям: «У меня это, ведите к врачу». То есть обычное волнение перед контрольной или ссору с другом теперь можно называть тревожным расстройством, и дети этим пользуются. Мы же, взрослые, нередко забываем, что тревога, агрессия, страх — это нормальные эмоции, необходимые для выживания и адаптации. Поэтому я призываю не вешать ярлык «расстройство» самостоятельно, а обращаться к специалистам для точного определения состояния или диагноза.