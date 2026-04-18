Каждый второй спор на работе в Воронежской области касается денег

Накануне региональная инспекция труда поделилась статистикой по обращениям воронежцев за период с января по март 2026 года. Оказалось, что больше половины всех споров (51%) возникают из-за денег. Всего за три месяца жители региона пожаловались на зарплату 557 раз. Чаще всего сценарий один: либо работодатели не платят вовремя, либо выдают меньше, чем обещали.
На втором месте — конфликты при увольнении. 114 человек в регионе не смогли уволиться мирно и обратились за помощью в трудовую инспекцию. При этом заметно вырос интерес к самим законам: более 370 обращений были связаны не с жалобами, а с просьбой объяснить, как правильно трактовать трудовой кодекс. Люди стали чаще проверять, не обманывают ли их, еще до того, как случится открытый конфликт.
Кстати, что на условия труда (безопасность, каски, перчатки) жалуются редко — всего 21 случай. Еще меньше людей (всего 14) официально недовольны своим графиком или отсутствием отпуска. Что касается решения проблем, то в большинстве случаев (таких более 1000) ситуацию удается разрулить просто грамотной консультацией. Однако к самым «забывчивым» работодателям инспекторы выезжали лично — за квартал они провели более 30 серьезных проверок по документам и на местах.