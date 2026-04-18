Глава ГАИ сказал, какие штрафы для белорусских водителей станут меньше

В ГАИ рассказали об изменении некоторых штрафов в Беларуси в сторону уменьшения.
По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси, после вступления в силу изменения по ряду дорожных нарушений в Беларуси смягчается наказание для водителей.
В частности, водителей, которые оказались «бесправниками» из-за истечения срока действия водительского удостоверения, будут наказывать не так жестко.
Если ГАИ остановила бесправника, у которого права просто просрочены, то водителя накажут штрафом от двух до пяти базовых величин (от 90 до 225 белорусских рублей в апреле 2026-го).
А если нарушение будет повторным, то просроченные права не станут считаться отягчающим обстоятельством, и нарушение не повлечет усиленной административной или уголовной ответственности.
Еще глава ГАИ сказал какие штрафы вырастут в три раза для белорусских водителей.
Кром того, ГАИ предупредила белорусов о новой подсветке трех цветов и белом стробоскопе на трассе — вот зачем это нужно.
Ранее ГАИ сказала о «письмах счастья» за использование телефона за рулем в Беларуси.
Также глава ГАИ перечислил нарушения, которые фиксируют новые камеры на дорогах Беларуси.