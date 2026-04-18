Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ГАИ сказал, какие штрафы для белорусских водителей станут меньше

ГАИ рассказала о смягчении наказания для некоторых белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ рассказали об изменении некоторых штрафов в Беларуси в сторону уменьшения.

По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси, после вступления в силу изменения по ряду дорожных нарушений в Беларуси смягчается наказание для водителей.

В частности, водителей, которые оказались «бесправниками» из-за истечения срока действия водительского удостоверения, будут наказывать не так жестко.

Если ГАИ остановила бесправника, у которого права просто просрочены, то водителя накажут штрафом от двух до пяти базовых величин (от 90 до 225 белорусских рублей в апреле 2026-го).

А если нарушение будет повторным, то просроченные права не станут считаться отягчающим обстоятельством, и нарушение не повлечет усиленной административной или уголовной ответственности.

