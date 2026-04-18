Драка со стрельбой с участием олимпийского призера произошла в Ингушетии

Драка с применением оружия произошла в Ингушетии. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в телеграм-канале. «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы написали, что в перестрелке участвовали приезжие спортсмены, среди которых серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.
По предварительным данным, группа людей на двух легковых машинах подъехала к частному дому в сельском поселении Гази-Юрт. Между ними, а также хозяевами домовладения и их родственниками начался конфликт, «вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями», сообщило МВД. Он перерос в драку с применением оружия.
Полиция проводит проверку.
«Интерфакс» сообщил, что причиной инцидента стала недавняя ссора в кафе. По данным агентства, в ходе драки несколько человек открыли стрельбу. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что драка произошла ночью.
«Подрались две группы мужчин, один из участников потасовки произвел выстрелы в воздух, его оппонент же начал стрелять в противника. По предварительным данным, причиной произошедшего является давний конфликт», — сказал собеседник издания.
«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы республики сообщило, что пострадавший — 27-летний местный житель. Его жизни ничего не угрожает.
В марте 2026 года массовая драка произошла в Петропавловске-Камчатском. Следственный комитет, ссылаясь на соцсети, сообщал, что группа мужчин с битами и дубинками напала на отца с сыном. Они получили ранения. Также пострадала женщина, которая пыталась остановить драку. Причиной конфликта стало парковочное место. Возбуждено уголовное дело.
