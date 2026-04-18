Драка со стрельбой с участием олимпийского призера произошла в Ингушетии

Драка с применением оружия произошла в Ингушетии. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в телеграм-канале. «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы написали, что в перестрелке участвовали приезжие спортсмены, среди которых серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.