Какой сегодня праздник: День подснежника

Всемирный день цирка отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Прообразы цирковых представлений существовали ещё в Древнем мире: в Египте, Греции, Риме и Византии выступали акробаты, жонглёры, наездники и дрессировщики. В Древнем Риме «цирками» называли овальные сооружения для скачек и гонок на колесницах. Основателем современного цирка считается английский наездник Филип Астлей. В 1777 году он открыл в Лондоне амфитеатр и начал показывать конные трюки. Позже к ним добавились номера акробатов, жонглёров, канатоходцев и клоунов. Астлей установил стандартный диаметр арены — 13 метров, который сохраняется до сих пор: такой размер оптимален для галопа лошадей. Первый стационарный цирк в России появился в 1877 году в Санкт‑Петербурге — это был цирк Гаэтано Чинизелли. Основатели Русского национального цирка — братья Никитины: они дали первое представление в Пензе, а затем открыли сеть цирков в разных городах.