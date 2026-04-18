Какой сегодня праздник: День подснежника

День подснежника отмечают ежегодно 19 апреля. Праздник зародился в Англии в 1984 году. Выбор даты связан с тем, что в Великобритании подснежники обычно зацветают в середине апреля — это символизирует начало весны и тёплых дней. По легенде Зима-старуха со спутниками — Стужей и Ветром — решила не пускать Весну. Но храбрый подснежник пробился сквозь снег. Солнце, увидев его, согрело землю и прогнало Зиму. Подснежники — редкие цветы: существует около 20 видов, и большинство из них занесено в Красную книгу.
Всемирный день цирка отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Прообразы цирковых представлений существовали ещё в Древнем мире: в Египте, Греции, Риме и Византии выступали акробаты, жонглёры, наездники и дрессировщики. В Древнем Риме «цирками» называли овальные сооружения для скачек и гонок на колесницах. Основателем современного цирка считается английский наездник Филип Астлей. В 1777 году он открыл в Лондоне амфитеатр и начал показывать конные трюки. Позже к ним добавились номера акробатов, жонглёров, канатоходцев и клоунов. Астлей установил стандартный диаметр арены — 13 метров, который сохраняется до сих пор: такой размер оптимален для галопа лошадей. Первый стационарный цирк в России появился в 1877 году в Санкт‑Петербурге — это был цирк Гаэтано Чинизелли. Основатели Русского национального цирка — братья Никитины: они дали первое представление в Пензе, а затем открыли сеть цирков в разных городах.
День чеснока— неофициальный праздник, посвящённый одной из древнейших овощных культур. Он известен человечеству более 7 тысяч лет. Его прародителем считается лук длинноостроконечный из горных районов Средней Азии. Упоминания о чесноке найдены на глиняных табличках шумеров (около 2600 г. до н. э.), в древнеегипетских, греческих, китайских и индийских текстах. В Древнем Египте чеснок считался священным и использовался как лекарство и защита от злых духов. Во времена Первой мировой войны его называли «русским пенициллином» за антисептические свойства. День чеснока — это повод оценить скромную, но могущественную луковицу, которая веками кормит, лечит и вдохновляет кулинаров. Праздник объединяет фермеров, поваров и любителей вкусной и здоровой еды.