Зеленский дал согласие: в Германии раскрыли детали диверсии на «Северных потоках»

Президент Украины Владимир Зеленский был осведомлен о плане диверсии на газопроводах «Северный поток» и дал устное согласие на его воплощение в жизнь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на книгу-расследование журналиста Бояна Панчевски.
Валерий Залужный, на тот момент главнокомандующий Вооруженных сил Украины, уведомил Владимира Зеленского о подготовке операции, «чтобы спасти свою шкуру». Залужный, в отличие от операций внутри Украины, в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность, переложив юридическую ответственность на президента.
Ситуация, по версии Панчевски, изменилась летом 2022 года, когда ЦРУ получило информацию о готовящейся диверсии и потребовало от Киева отказаться от плана. Утверждается, что Зеленский дал распоряжение Залужному остановить операцию, однако тот, согласно книге, проигнорировал это указание, говорится в материале.
Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.
Итальянские правоохранители 21 августа 2024 года по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.