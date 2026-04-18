В Минцифры объяснили перебои с сотовой связью в Ростове

В областном министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи объяснили перебои с сотовой связью в Левенцовском и части Западного микрорайонов Ростова. Комментарий ведомства приводит 161.RU.
Ранее жители районов жаловались, что в определенные моменты звонки могут сбрасываться. Временами по телефону нельзя поговорить без помех. Некоторые отмечают, что периодически связь пропадает полностью.
В Минцифры рассказали, что перебои связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей. Когда опасность отсутствует, ограничения отменяют.
— Возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список», — говорится в комментарии.
