В Минцифры объяснили перебои с сотовой связью в Ростове

Власти прокомментировали проблемы с сотовой связью в районах Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В областном министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи объяснили перебои с сотовой связью в Левенцовском и части Западного микрорайонов Ростова. Комментарий ведомства приводит 161.RU.

Ранее жители районов жаловались, что в определенные моменты звонки могут сбрасываться. Временами по телефону нельзя поговорить без помех. Некоторые отмечают, что периодически связь пропадает полностью.

В Минцифры рассказали, что перебои связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей. Когда опасность отсутствует, ограничения отменяют.

— Возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список», — говорится в комментарии.

