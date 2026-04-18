В Чебоксарах открылась выставка «Дамская сумочка и кошелек»

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков из фондов Ярославского художественного музея «Дамская сумочка и кошелек» открылась в Чувашском государственном художественном музее. Культурные ценности сохраняются в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.
Выставка представляет одну из коллекций музея, охватывающую период с 1830-х по 1950-е годы. Дизайн позволяет проследить стили, сменявшие друг друга в искусстве того времени: ампир и бидермайер, историзм и модерн, авангард и ар-деко. В экспозиции представлены предметы на все случаи жизни. Гости также могут увидеть сумочки и кошельки с инициалами владелиц, с надписями-посвящениями, с благодарственными и памятными записями.
«100 сумочек за 100 лет: капризы моды, развитие декоративно-прикладного искусства и дизайна — вот чему посвящена выставка из Ярославского художественного музея. Особенно посетителей может заинтересовать сумка со свистком, “кошелек скряги”, “кольчужки”, сумочки с саше, перламутровые и металлические минодьеры, ридикюли и многие другие экспонаты. Обширна и география производства сумочек и кошельков: Россия, Германия, Франция, Англия, Австрия, Италия», — отметили организаторы.
