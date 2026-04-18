Школьник из Ейского района Кубани побил мировой рекорд в подъеме штанги

Представитель Ейского района Александр Беляев выступил в номинации «экстремальный подъем штанги на бицепс» в категории до 67,5 кг. Александр поднял штангу весом 75 кг, что на 5 кг выше действующего мирового рекорда в его возрастной группе. Он не только занял первое место, но и выполнил норматив мастера спорта международного класса.