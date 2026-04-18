Школьник из Ейского района Кубани побил мировой рекорд в подъеме штанги

Учащийся 9-го класса школы № 25 станицы Должанской Краснодарского края Александр Беляев побил мировой рекорд на всероссийском турнире «Стальной характер 2», сообщили в администрации Ейского района. Состязания прошли в соответствии с государственной программой «Спорт России».
Всероссийский турнир «Стальной характер 2» состоялся 28 марта в Липецке под эгидой Международной ассоциации силового спорта России. В нем приняли участие более 100 спортсменов из различных регионов страны.
Представитель Ейского района Александр Беляев выступил в номинации «экстремальный подъем штанги на бицепс» в категории до 67,5 кг. Александр поднял штангу весом 75 кг, что на 5 кг выше действующего мирового рекорда в его возрастной группе. Он не только занял первое место, но и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.