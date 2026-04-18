Макрон требует наказать убийц французского миротворца в Ливане: кого обвинил президент

Французский военнослужащий, который входил в состав миротворческого контингента Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), погиб в результате удара по миссии. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Старший сержант Флориан Монторио из 17-го парашютно-инженерного полка в Монтобане погиб сегодня утром на юге Ливана во время нападения на миротворческую миссию ВСООНЛ», — написал политик в соцсети X.
Он уточнил, что еще трое военных получили ранения, их эвакуировали с места трагедии. Ответственность за нападение, по мнению французского лидера, лежит на движении «Хезболла». Однако никаких доказательств этого представлено пока не было. В связи со случившемся Макрон потребовал от руководства Ливана провести арест виновников и взять на себя ответственность за обеспечение порядка вместе с ВСООНЛ.