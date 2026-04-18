В поселке Лев Толстой в Липецкой области обновят центральный парк

Новый дизайн дополнят современным освещением и зелеными насаждениями.

Центральный парк поселка Лев Толстой в Липецкой области ждет масштабное обновление по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют в 2026 году, сообщили в региональном управлении информационной политики.

Главным элементом будущего благоустройства станет зеленый лабиринт с арт-объектом «Зеленая палочка счастья и книга». Он будет отсылкой к легенде о детстве писателя. Кроме лабиринта, в парке установят сцену для уличных концертов и мероприятий, фонтан и открытую библиотеку. Там также появятся площадки для занятий спортом и настольным теннисом. Для детей сделают отдельную игровую зону, а для тех, кто любит спокойствие, — тихий уголок для чтения и отдыха. Новый дизайн дополнят современным освещением и зелеными насаждениями.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.