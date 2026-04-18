Количество жертв стрельбы в Киеве выросло до шести

Количество погибших при стрельбе в Киеве достигло шести человек. Скончалась женщина, которую ранее экстренно госпитализировали с места случившегося. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
— В результате стрельбы уже шестеро погибших, — передает слова главы города РИА Новости.
Вооруженный автоматом мужчина заперся в супермаркете «Велмарт» и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. На место оперативно прибыл спецназ.
Позже нападавшего ликвидировали во время задержания. Согласно появившейся информации, мужчину зовут Дмитрий Васильченков. Несколько дней назад его насильно мобилизовали в армию Украины.
Еще в конце января бывший боец украинской армии расстрелял сотрудников полиции в Черкасской области. Мужчину разыскивали за убийство, он открыл стрельбу во время попытки задержания.
Массовая потасовка с применением огнестрельного оружия произошла в центре Киева в ночь на 22 декабря 2025 года. Один из участников открыл стрельбу. В результате есть пострадавшие, среди них — один военнослужащий.