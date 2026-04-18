«Ротор» продолжает победную серию: победа в гостях над «СКА‑Хабаровском» — 2:1

— Хотел бы отметить действия своей команды. Прежде всего, игроки выполнили то, что мы просили, — ту установку, которую проговаривали. То, к чему готовились, в принципе, то и происходило на поле. Был промежуток времени, когда мы пропустили мяч: неправильно вышли из обороны, и, соответственно, хозяева чуть‑чуть усилили давление. Во втором тайме было достаточно моментов, где можно было ещё больше забивать. Но мы довольствуемся тремя очками — здесь они непросто даются любой команде. Нам надо восстанавливаться и двигаться дальше.