«Сам перерезал путь»: Киркоров заявил, что сожалеет об отказе от дуэта с «ВИА Грой»

Певец Филипп Киркоров признался, что сожалеет об отказе от сотрудничества с композитором Константином Меладзе. Речь идет о предложении Меладзе Киркорову спеть дуэтом с группой «ВИА Гра».

Киркоров испытывал симпатию к первому составу группы и поддерживал дружеские отношения с его участницами. Он все равно отказался от проекта, сославшись на недоверие к успеху обновленного состава после распада первоначальной группы.

Это решение, по признанию артиста, оказалось недальновидным. В результате две будущие композиции — «Океан и три реки» и «Притяжения больше нет», которые могли бы стать дуэтными хитами Киркорова, были исполнены братом Константина, Валерием Меладзе.

— Я сам себе перерезал путь к потрясающим дуэтам. Недальновидным мое решение оказалось, — передает слова Киркорова «Звездач».

Киркоров во время выступления в Красноярске рассказал о поклоннице по имени Ирина, которая сохранила билет на его концерт, состоявшийся ровно 29 лет назад. Женщина связалась с артистом в социальных сетях, показав ему памятный билет на выступление в Красноярске в 1997 году.