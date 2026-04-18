«Сам перерезал путь»: Киркоров заявил, что сожалеет об отказе от дуэта с «ВИА Грой»

Певец Филипп Киркоров признался, что сожалеет об отказе от сотрудничества с композитором Константином Меладзе. Речь идет о предложении Меладзе Киркорову спеть дуэтом с группой «ВИА Гра».
Киркоров испытывал симпатию к первому составу группы и поддерживал дружеские отношения с его участницами. Он все равно отказался от проекта, сославшись на недоверие к успеху обновленного состава после распада первоначальной группы.
Это решение, по признанию артиста, оказалось недальновидным. В результате две будущие композиции — «Океан и три реки» и «Притяжения больше нет», которые могли бы стать дуэтными хитами Киркорова, были исполнены братом Константина, Валерием Меладзе.
— Я сам себе перерезал путь к потрясающим дуэтам. Недальновидным мое решение оказалось, — передает слова Киркорова «Звездач».
Киркоров во время выступления в Красноярске рассказал о поклоннице по имени Ирина, которая сохранила билет на его концерт, состоявшийся ровно 29 лет назад. Женщина связалась с артистом в социальных сетях, показав ему памятный билет на выступление в Красноярске в 1997 году.