Гандболистки «Ростов-Дон» проиграли «Астраханочке» со счётом 27:30

Встреча двух команд состоялась 18 апреля 2026 года в Ростове.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон», 18 апреля 2026 года по итогам первой игры полуфинала Суперлиги 2025/26 ростовские гандболистки проиграли «Астраханочке» со счётом 27:30. Матч прошёл в Ростове.

В начале встречи команда из Астрахани вела с разницей в два мяча. К восьмой минуте ростовские гандболистки восстановили равенство.

И буквально до конца первого тайма игра шла ровно. Перед перерывом соперницы снова вышли вперед со счётом 15:16.

К сожалению, ростовчанки так и не смогли выйти вперёд. В итоге «Астраханочка» удержала своё преимущество.

Напомним, донской команде предстоит сыграть два матча в Астрахани. Игры назначены на 25 и 27 апреля 2926 года.