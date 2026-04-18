Онколог рассказал о симптомах 22-летней пациентки, которая списывала все на стресс

Онколог Марк Гринвальд рассказал о симптомах 22-летней пациентки, которая долгое время списывала недомогание на стресс, пишет Business Insider.

По его словам, девушка на протяжении почти года испытывала периодические боли в животе, однако не придавала им серьёзного значения. Сначала симптомы казались незначительными, а медики рекомендовали наблюдение. Со временем состояние ухудшилось, и при дополнительном обследовании у пациентки обнаружили крупную опухоль кишечника, частично перекрывавшую его просвет.

Врач отметил, что подобные проявления часто воспринимаются как обычные нарушения пищеварения или последствия стресса, из-за чего пациенты поздно обращаются за помощью. Он подчеркнул, что даже слабые, но сохраняющиеся симптомы требуют внимания и диагностики.

Как указывается в материале, случаи рака кишечника всё чаще фиксируются у молодых людей, у которых отсутствуют типичные факторы риска. При этом на ранних стадиях заболевание может протекать почти незаметно.

Онколог призвал не игнорировать изменения самочувствия и своевременно проходить обследование, поскольку раннее выявление существенно повышает эффективность лечения.

