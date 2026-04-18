Фарм-клуб воронежского «Бурана» приблизился к полуфиналу Кубка Регионов

В Боброве состоялся четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка регионов по хоккею. Местная «ЭкоНива» принимала «Ермак» из Ангарска. Хозяева не имели права на ошибку.
Серию они начали с поражения в Сибири 2:3. Затем там же победили 3:0. Но взять ход противостояния под свой контроль не смогли — и дома уступили 2:3. Поэтому дабы сохранить шансы на титул, обязаны были побеждать «Ермак». И с задачей справились. Дубль оформил Кирилл Николенко — он отличился на 13-й и 30-й минутах. Между его голами воронежцев огорчил тезка Николенко Вильданов — на 25-й минуте.
Итак, фарм-клуб «Бурана» победил 2:1, счет в серии сравнялся — 2:2. Пятый решающий матч состоится 19 апреля в Ангарске. Начало в 12:00.