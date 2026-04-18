Гостиницу на улице Окулова в Перми откроют до конца года

Новую гостиницу на улице Окулова введут в эксплуатацию в Перми до конца этого года в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На данный момент в здании активно ведутся внутренние работы, сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.
Отель будет включать 198 номеров категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал и фитнес-центр. Сейчас на объекте завершают устройство кровли, монтируют внутренние перегородки, оконные блоки и витражи, а также прокладывают инженерные сети и устанавливают лифты. Планируется, что комплекс сможет принимать до 27 тыс. туристов ежегодно.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.