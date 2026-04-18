Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостиницу на улице Окулова в Перми откроют до конца года

Она будет включать 198 номеров, ресторан, конференц-зал и фитнес-центр.

Новую гостиницу на улице Окулова введут в эксплуатацию в Перми до конца этого года в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На данный момент в здании активно ведутся внутренние работы, сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.

Отель будет включать 198 номеров категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал и фитнес-центр. Сейчас на объекте завершают устройство кровли, монтируют внутренние перегородки, оконные блоки и витражи, а также прокладывают инженерные сети и устанавливают лифты. Планируется, что комплекс сможет принимать до 27 тыс. туристов ежегодно.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.