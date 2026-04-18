Контракт на реконструкцию станции аэрации в Нижнем Новгороде решено расторгнуть

АО «Объединенный коммунальный оператор» решило в одностороннем порядке разорвать договор с ФАУ «РосКапСтрой» на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Информация об этом появилась в документах Федеральной антимонопольной службы, сообщает «Ъ-Приволжье».
Генподрядчик — подведомственное Минстрою России федеральное автономное учреждение — был назначен на модернизацию очистных сооружений еще в 2022 году. Общая сметная стоимость проекта оценивается в 11,76 миллиарда рублей. Теперь, когда первый этап работ завершен, муниципальный заказчик отказался от дальнейшего сотрудничества и потребовал включить «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас ФАС России запросила всю документацию по контракту и ждет объяснений от обеих сторон.
В ОКО подтвердили факт подачи документов в антимонопольное ведомство, но от подробных комментариев пока воздержались, пообещав дать их позже. Отмечается, что ранее сроки выполнения работ на станции аэрации срывались, а в феврале во время пусконаладочных работ на объекте и вовсе обрушилась часть купола на первичном отстойнике.