Пиратство в чистом виде: В США раскрыли планы Пентагона по захвату связанных с Ираном судов

Военнослужащие США готовятся задерживать связанные с Ираном нефтяные танкеры и коммерческие суда в международных водах. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В материале отметили, что в ближайшие дни Штаты намереваются высаживаться на борт таких судов, расширяя тем самым морскую блокаду Ирана за пределы Ближнего Востока.
По данным издания, таким образом Вашингтон пытается взять под контроль имеющие отношение к Тегерану суда по всему миру, включая находящиеся за пределами Персидского залива танкеры с иранской нефтью и водный транспорт, который может перевозить оружие для Исламской республики.
Как писал сайт KP.RU, о похожих планах ранее сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн. По его словам, американцы блокируют иранские порты, а также намерены перехватывать иранские суда в открытом мире.