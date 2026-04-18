В Боровске Калужской области откроется культурно-просветительский центр

Современный культурно-просветительский центр для детей начнет работу в Боровской детской библиотеке Калужской области. Это стало возможным благодаря победе учреждения в конкурсе по национальному проекту «Семья», сообщили в районной администрации.
В библиотеке уже начался ремонт помещения будущего центра, закуплено около 1 тыс. новых книг, появились развивающие игры. Вскоре туда поступит современное интерактивное оборудование. Сотрудники центра проходят обучение в Российской государственной детской библиотеке, чтобы работать с детьми по новым стандартам. В культурно-просветительском центре юные посетители смогут не только читать, но и играть, участвовать в мастер-классах и образовательных мероприятиях.
Боровская центральная районная детская библиотека была основана в 1945 году. Сегодня книжный фонд учреждения насчитывает более 18 тыс. экземпляров. В библиотеке регулярно проходят различные тематические мероприятия, литературные праздники, игры и викторины.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.