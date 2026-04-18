В Боровске Калужской области откроется культурно-просветительский центр

В библиотеке уже начался ремонт помещения будущего центра, закуплено около 1 тыс. новых книг, появились развивающие игры. Вскоре туда поступит современное интерактивное оборудование. Сотрудники центра проходят обучение в Российской государственной детской библиотеке, чтобы работать с детьми по новым стандартам. В культурно-просветительском центре юные посетители смогут не только читать, но и играть, участвовать в мастер-классах и образовательных мероприятиях.