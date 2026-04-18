В поселке Клетня в Брянской области откроется спорткомплекс с бассейном

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в поселке Клетня Брянской области в этом году. Строительство объекта осуществляется по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.
Площадь спорткомплекса превышает 2,5 кв. м. В нем разместится просторный плавательный бассейн с дорожками, оборудованный специальным механизмом для спуска и подъема людей с ограниченными возможностями здоровья. Посещать занятия по плаванию смогут все желающие в формате групповых или индивидуальных тренировок.
Кроме того, в спорткомплексе обустроят административные помещения, раздевалки и душевые, гардеробную и медицинский кабинет. А универсальный зал позволит проводить обычные тренировки по различным видам спорта и соревнования регионального уровня.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.