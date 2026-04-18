Маникюр будущего: создан лак, заменяющий стилус для смартфона

Разработка может изменить привычное использование гаджетов.

Источник: Клопс.ru

Исследователи из колледжа Сентенари в Луизиане (США) разработали специальный лак для ногтей, который позволяет взаимодействовать с сенсорными экранами. Об этом пишет Science Daily.

Проблема, на которую обратили внимание учёные, связана с тем, что длинные ногти не проводят электрический сигнал, из-за чего смартфоны не реагируют на прикосновения. Новый состав решает эту задачу, превращая ногти в своеобразный стилус.

Разработчики протестировали 13 прозрачных лаков с различными добавками и пришли к выводу, что оптимальный эффект дают таурин и этаноламин. В результате удалось создать покрытие, которое, по словам авторов, безопасно и эффективно.

«Наш финальный прозрачный лак можно наносить на любой маникюр или даже на необрезанные ногти», — отметила соавтор исследования Манаси Десаи.

Она добавила, что разработка может быть полезна не только с косметической точки зрения, но и для людей с особенностями кожи на кончиках пальцев. В дальнейшем учёные планируют усовершенствовать состав и вывести продукт на рынок.

В России впервые с советских времён утвердили единый стандарт маникюра и педикюра.

