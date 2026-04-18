В больницах Подмосковья установили более 30 новых аппаратов ЭКГ

Технику передали в районные медучреждения.

Свыше 30 новых аппаратов для проведения электрокардиографии (ЭКГ) поставили в подмосковные медучреждения с начала этого года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Медтехника приобретается при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Электрокардиография является одним из ключевых методов выявления сердечно-сосудистых нарушений, позволяющим специалисту своевременно диагностировать патологии и начать лечение. С начала года в наши больницы поступило уже 32 новых аппарата ЭКГ на сумму более 17,2 млн рублей. До конца года поставим еще 108 единиц такого оборудования», — сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В пресс-службе добавили, что новые аппараты ЭКГ поступили в Истринскую, Ногинскую, Раменскую, Шаховскую и другие больницы. Напомним, ранее сообщалось, что в медучреждения Подмосковья с начала года также закупили более 60 аппаратов ИВЛ.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.