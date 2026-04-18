Производитель кофе из Подмосковья оптимизирует рабочие процессы

Компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа Подмосковья улучшит работу по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие входит в пятерку лидеров отечественного рынка кофе и имеет более 50 престижных международных и российских наград, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства станет участок по выпуску сублимированного кофе. Работу будут вести специалисты регионального центра компетенций совместно с сотрудниками предприятия. Ожидается, что внедрение бережливых технологий позволит компании сократить время протекания рабочих процессов на 10%, снизить объем незавершенного производства на 10% и увеличить выработку более чем на 15%.
Напомним, чтобы стать участником федпроекта «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе «Производительность.рф».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.