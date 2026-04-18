Белорусы получат штраф 675 рублей, если выбросили домашнее животное

В Беларуси вводится наказание для владельцев за избавление от домашнего животного. Норма прописана в обновленном Административном кодексе, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Ранее белорусов привлекали к ответственности только за причинение увечья или убийство животного (ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). За это могут арестовать или ограничить свободу на срок до двух лет, а при повторном нарушении даже посадить в колонию на срок до четырех лет.
Дополнительную ответственность прописали в Кодексе об административных правонарушениях. Так, при жестоком обращении с животным (кроме случаев истязания), которое не повлекло гибели или увечья, виновный может получить штраф до 15 базовых величин (675 белорусских рублей в апреле 2026-го). При избавлении от животного штраф составит от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 рублей).
Если жестокое обращение с животным, выражалось в его истязании, повлекло гибель или увечье, то виновного накажут шрафом от 20 до 30 базовых (от 900 до 1350 рублей), общественными работами или административным арестом.
Отдельно в законодательстве прописана ответственность за нарушение порядка содержания в домашних условиях животных-компаньонов (собак или кошек). Нарушителям грозят штрафы от одной до 15 базовых величин (от 45 до 675 рублей).
Новые нормы обретут законную силу через два месяца после опубликования.
