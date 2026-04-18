В Уфе олимпийский чемпион провел мастер-класс по боксу для юных спортсменов

Занятие прошло в центре спортивной подготовки региона имени Римы Баталовой. Мастер-класс начался с разминки, затем Евгений Тищенко провел тренировку для юных боксеров. Ребята отрабатывали удары, защиту, координацию. Спортсмен не только показывал приемы, но и давал практические советы, основанные на личном опыте. На память участники получили автографы, фотографии, а также подарки и сертификаты.