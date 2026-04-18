В Уфе олимпийский чемпион провел мастер-класс по боксу для юных спортсменов

На занятии ребята отрабатывали удары и защиту под руководством титулованного атлета Евгения Тищенко.

Мастер-класс по боксу олимпийского чемпиона Евгения Тищенко состоялся в конце марта в Уфе, сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан. Мероприятие соответствовало задачам государственной программы «Спорт России».

Занятие прошло в центре спортивной подготовки региона имени Римы Баталовой. Мастер-класс начался с разминки, затем Евгений Тищенко провел тренировку для юных боксеров. Ребята отрабатывали удары, защиту, координацию. Спортсмен не только показывал приемы, но и давал практические советы, основанные на личном опыте. На память участники получили автографы, фотографии, а также подарки и сертификаты.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.