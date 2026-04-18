Лукашенко вместе с младшим сыном посадили деревья на субботнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем в субботу, 18 апреля, присоединились к республиканскому субботнику. Они приняли участие в посадке деревьев на территории Национального исторического музея и парка Народного единства.
— Ну что, Коля, ты будешь дерево держать или засыпать землей? — спросил у сына глава государства.
На это Лукашенко-младший ответил, что «будет сажать», передает Telegram-канал «Пул первого».
Президент Белоруссии известен своим твердым характером. Зимой Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и белым шпицем по кличке Умка вышел чистить улицу от снега. Глава государства с домочадцами присоединился к нескольким людям.
Лукашенко в ноябре поучаствовал в чемпионате по колке дров. На опубликованных в Сети кадрах белорусский лидер ловко рубит толстые поленья, а в конце передает привет «нашим доблестным журналистам». Лукашенко колол дрова на протяжении двух часов.
Глава Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко, старший сын президента, выразил мнение, что лучшим воспитательным инструментом является личный пример родителей.