Красочные открытки с Красной горкой и добрые пожелания к празднику

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи, завершающего Светлую седмицу. В православной традиции этот день известен как Антипасха, или Фомино воскресенье. В 2026 году Красную горку отмечают 19 апреля. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные поздравления с этим светлым весенним праздником, которые вы можете отправить всем, кому желаете тепла и радости.

Красивые и яркие открытки с Красной горкой.

Красивые открытки привлекут внимание вашего адресата и подарят ему улыбку. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А если хотите поздравить с праздником как можно больше людей, опубликуйте открытку в социальных сетях.

Открытки с Красной горкой в народном стиле.

Русские узоры, березки и хороводы. Такие картинки подарят атмосферу старинного весеннего гулянья. Отправьте кусочек фольклора тем, кто ценит традиции.

Детские открытки с Красной горкой.

Веселые зверята и первые одуванчики — простые и добрые картинки помогут объяснить малышам смысл праздника без лишних слов. Сохраняйте на свой смартфон и порадуйте детей короткими теплыми поздравлениями с Красной горкой.

Открытки с Красной горкой в церковном стиле.

Купола, свечи, иконы и тихий свет. Сдержанные и глубокие изображения порадуют тех, кто чтит православные корни Фомина воскресенья. Поделитесь частичкой благодати с верующими родственниками и друзьями.

Минималистичные открытки с Красной горкой.

Чистые линии, воздух и только главные символы. Лаконичные картинки подойдут для тех, кто не любит пестрых деталей. Отправьте их в мессенджере или соцсетях — стильно, быстро и со вкусом.

Поздравления с Красной горкой для родственников, друзей, коллег.

Поздравления для родственников.

* С Красной горкой, родные! Пусть весна в дом заглянет, а с ней — тепло, уют и долгожданное счастье!



* С праздником Красная горка! Желаю нашей семье мира за столом, здоровья на годы и радости в каждом дне!



* Красная горка пришла — грусть унесла! Пусть в нашем доме всегда будет светло, сытно и душевно!



* Поздравляю с Красной горкой! Пусть весеннее солнце согреет наши сердца, а в доме не смолкает добрый смех!



* С Фоминым воскресеньем, дорогие! Пусть после Пасхи в душе останутся только светлые чувства, а все плохое растает, как последний снег! Крепкой веры и Божией благодати!



* С Красной горкой! Желаю нашей семье крепкого здоровья, теплых вечеров и весеннего обновления — и дому, и каждому из нас!

Поздравления для друзей.

* С Красной горкой, друг! Пусть весна кружит голову, а удача ходит за тобой по пятам!



* Поздравляю с праздником! Красная горка — время гулять и радоваться. Желаю тебе ярких дней, легких мыслей и только хороших новостей!



* С Красной горкой! Пусть настроение будет таким же звонким, как весенняя капель, а жизнь — сладкой, как свежий кулич!



* С Фоминым воскресеньем! Желаю тебе душевного покоя, крепкой веры и сил! Пусть весна принесет только то, чего ты давно ждал!



* Красная горка в разгаре — а значит, пора улыбаться и верить в лучшее. С праздником, друг! Пусть все задуманное сбудется!



* С Красной горкой! Желаю тебе поменьше суеты и побольше теплых встреч с теми, кто тебе дорог!

Поздравления для коллег и партнеров.

* С Красной горкой! Желаю вам ясных мыслей, легкой рабочей недели и весеннего вдохновения в делах!



* Поздравляю с праздником весны! Пусть Красная горка принесет в вашу работу новые идеи, а в коллектив — тепло и взаимопонимание!



* С Фоминым воскресеньем! Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и чтобы каждый день начинался с улыбки!



* С Красной горкой, уважаемые коллеги! Пусть весеннее обновление коснется и наших общих проектов — только в лучшую сторону!



* Поздравляю с праздником! Желаю вам баланса между работой и отдыхом, душевного спокойствия и радости от каждого прожитого дня!



* С Красной горкой! Пусть этот светлый весенний день добавит энергии, оптимизма и удачи во всех ваших начинаниях!

Короткие поздравления для СМС.

* С Красной горкой! Весны в душе и яркого солнца над головой!



* С праздником! Пусть дела идут в горку, а печали — под горку!



* С Красной горкой! Тепла, уюта и вкусных гостинцев!



* С Фоминым воскресеньем! Мира вашему дому и радости в сердце!



* С Красной горкой! Пусть весна будет доброй, а жизнь — сладкой!



* С праздником! Желаю чистого неба, зеленой травы и только хороших вестей!

История праздника и народные поверья.

Красная горка — это народное название первого воскресенья после Пасхи, которое в православной традиции именуется Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Праздник завершает Светлую седмицу и наступает ровно через неделю после Христова Воскресения. Дата каждый год меняется в зависимости от празднования Пасхи: в 2026 году Красную горку отмечают 19 апреля.

Согласно Евангелию, в этот день вспоминают явление воскресшего Иисуса Христа апостолу Фоме, который не поверил в воскресение Учителя, пока не увидел его собственными глазами. Именно поэтому другое название праздника — Фомино воскресенье. Антипасхой же его называют потому, что он наступает «вместо Пасхи» — как бы повторяя и закрепляя пасхальную радость. В храмах в этот день служится литургия, читаются евангельские отрывки о явлении Христа апостолам и об уверении Фомы. Богослужение повторяет многие песнопения Пасхи, напоминая верующим о главном чуде христианства.

В народе же этот день прозвали Красной горкой. «Красный» означает красивый, яркий, весенний, а «горка» — возвышенное место, где в старину начинали водить хороводы, петь песни и играть свадьбы. Считалось, что после долгой зимы земля окончательно просыпается, на пригорках появляется первая зелень, и можно наконец-то гулять от души.

Народные обычаи Красной горки предписывают веселиться, ходить в гости, катать крашеные яйца с горок и обязательно играть свадьбы — считалось, что брак, заключенный в этот день, будет самым крепким и счастливым. Девушки гадали на суженого, парни приглядывали невест, а вся деревня собиралась на пригорке встречать настоящую весну.