Красочные открытки с Красной горкой и добрые пожелания к празднику

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи, завершающего Светлую седмицу. В православной традиции этот день известен как Антипасха, или Фомино воскресенье. В 2026 году Красную горку отмечают 19 апреля.
* С Красной горкой, родные! Пусть весна в дом заглянет, а с ней — тепло, уют и долгожданное счастье!
* С Красной горкой, друг! Пусть весна кружит голову, а удача ходит за тобой по пятам!
* С Красной горкой! Желаю вам ясных мыслей, легкой рабочей недели и весеннего вдохновения в делах!
* С Красной горкой! Весны в душе и яркого солнца над головой!
История праздника и народные поверья.
Красная горка — это народное название первого воскресенья после Пасхи, которое в православной традиции именуется Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Праздник завершает Светлую седмицу и наступает ровно через неделю после Христова Воскресения. Дата каждый год меняется в зависимости от празднования Пасхи: в 2026 году Красную горку отмечают 19 апреля.
Согласно Евангелию, в этот день вспоминают явление воскресшего Иисуса Христа апостолу Фоме, который не поверил в воскресение Учителя, пока не увидел его собственными глазами. Именно поэтому другое название праздника — Фомино воскресенье. Антипасхой же его называют потому, что он наступает «вместо Пасхи» — как бы повторяя и закрепляя пасхальную радость. В храмах в этот день служится литургия, читаются евангельские отрывки о явлении Христа апостолам и об уверении Фомы. Богослужение повторяет многие песнопения Пасхи, напоминая верующим о главном чуде христианства.
В народе же этот день прозвали Красной горкой. «Красный» означает красивый, яркий, весенний, а «горка» — возвышенное место, где в старину начинали водить хороводы, петь песни и играть свадьбы. Считалось, что после долгой зимы земля окончательно просыпается, на пригорках появляется первая зелень, и можно наконец-то гулять от души.
Народные обычаи Красной горки предписывают веселиться, ходить в гости, катать крашеные яйца с горок и обязательно играть свадьбы — считалось, что брак, заключенный в этот день, будет самым крепким и счастливым. Девушки гадали на суженого, парни приглядывали невест, а вся деревня собиралась на пригорке встречать настоящую весну.