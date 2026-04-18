Спасательный жилет с «Титаника» продан за рекордную сумму

Предмет, который 112 лет назад держала в руках женщина, покидавшая тонущий лайнер, продан за сумму, сопоставимую со стоимостью небольшого дома. Спасательный жилет пассажирки первого класса «Титаника» Лоры Мэйбл Франкателли ушел с молотка за £530 тыс. (около $715 тыс.), сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов торгов.
Аукцион прошел в графстве Уилтшир, где собрались коллекционеры со всего мира. Стартовая цена в четверть миллиона фунтов была перебита в считанные минуты — покупатели выстроили настоящую дуэль ставок. Имя нового владельца не раскрывается, однако известно, что он представлял частную коллекцию из США.
Главная особенность лота — не его сохранность, а история, выписанная на ткани чернилами. После того как шлюпка № 1, вмещавшая 40 человек, отошла от тонущего «Титаника» всего с 12 пассажирами на борту, Франкателли решила увековечить этот момент. Она попросила каждого из семи выживших, находившихся рядом, расписаться на её жилете. Автографы до сих пор различимы невооруженным глазом.
В комплекте с жилетом покупатель получил редкий архивный снимок: Франкателли на палубе спасательного судна «Карпатия» в той самой шлюпке, а также копию письма, где она подробно описывает, как «ледяная вода хлестала через планшир, а вокруг кричали люди, которых мы больше никогда не увидим».
До недавнего времени жилет можно было увидеть в музейных экспозициях в Теннесси и Белфасте, куда его передавал предыдущий владелец — частный коллекционер, выкупивший артефакт у потомков Франкателли около двух десятилетий назад.
Лора Мэйбл Франкателли оказалась на «Титанике» не по собственной прихоти, а по долгу службы — она работала личным секретарем Люси Дафф-Гордон, известной британской модельерши. Именно это место в первом классе и спасло ей жизнь.
Однако история её спасения окутана скандалом. Шлюпка № 1, получившая в прессе прозвище «шлюпка миллионеров», отчалила практически пустой, хотя на палубе оставались сотни женщин и детей. Супруги Дафф-Гордон позже подверглись жесткой критике: ходили слухи, что они подкупили матросов, чтобы те не возвращались за другими. Формально обвинения не подтвердились, но осадок остался на всю жизнь.
Франкателли пережила катастрофу, вышла замуж за владельца гостиничной сети в Нью-Йорке, а после его смерти вернулась в Британию, где тихо скончалась в 1967 году. Спасательный жилет, в котором она провела самую страшную ночь в своей жизни, она хранила как реликвию — но, по воспоминаниям родственников, никогда не разрешала детям прикасаться к нему.
«Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года. Из 2 224 человек на борту выжили только 712. Жилет Франкателли стал одним из четырех подлинных экземпляров, сохранившихся в частных руках, и единственным, на котором есть подписи очевидцев трагедии.